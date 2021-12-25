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Dünya

İran müzakereler başarısız olsa da yüzde 60'ın üzerinde uranyum zenginleştirmeyecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Viyana'daki nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda dahi ülkesinin yüzde 60'ın üzerinde uranyum zenginleştirme planının olmadığını belirtti.

Ahmet Dursun   | 25.12.2021
İran müzakereler başarısız olsa da yüzde 60'ın üzerinde uranyum zenginleştirmeyecek

Ankara

Rus medyasına konuşan İslami, İran'ın nükleer programının sivil amaçlı olduğunu ve yalnızca ülkenin endüstriyel üretim ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerin başarısız olması ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ortadan kalkması halinde dahi İran'ın yüzde 60'ın üzerinde uranyum zenginleştirme planının olmadığını vurgulayan İslami, "Tüm nükleer faaliyetlerimiz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının anlaşma, yönetmelik ve düzenlemelerine göre sürdürülmektedir." dedi.

Ayrıca, ülkesinin nükleer yakıt üretme kapasitesine sahip olduğunu dile getiren İslami, şunları kaydetti:

"İran halihazırda yurt içinde nükleer yakıt üretebiliyor. Rosatom ile görüştük ve onlarla imzalayacağımız plan ve sözleşmelere dayalı iş birliğimizin bir parçası olarak İran'da ürettiğimiz nükleer yakıtı Buşehr'deki nükleer santralde kullanmaya başlayacağımızı umuyoruz."

Nükleer anlaşma İran'a 3,67 oranında uranyum zenginleştirme izni veriyordu

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme izni veriyor. Buna karşılık ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, 5 Ocak 2020'de yüzde 20, 17 Nisan'da da yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu.

Tahran'ın uranyumu yüzde 20 ve yüzde 60 saflıkla zenginleştirmesi Batılı ülkelerde endişelere neden oluyor çünkü uranyumun yüzde 20 ve üzerinde zenginleştirilmesi nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

Nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor. Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini istiyor. Taraflar şu ana kadar 7 tur halinde yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, görüşmelerin 8'inci turunun 27 Aralık'ta başlayacağını duyurmuştu.

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