Ekonomi

Bakan Bayraktar: Güney Kore ile nükleer enerji alanında ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile Güney Kore'nin Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) arasında imzalanan mutabakat zaptıyla birçok alanda ortak çalışmalar yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Bakan Bayraktar: Güney Kore ile nükleer enerji alanında ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un huzurunda imzalanan mutabakat zaptına, TÜNAŞ Üst Yöneticisi (CEO) Necati Yamaç ile KEPCO CEO'su Dong-Cheol Kim imza attı.

Söz konusu mutabakat zaptıyla Türkiye ve Güney Kore'nin karşılıklı teknik veri, bilgi, deneyim ve know-how paylaşımları ve ortak çalışmalar yapması amaçlanıyor.

Anlaşmayla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Lee Jae Myung başkanlığındaki heyetler arası görüşmeye katıldık. Görüşmenin ardından liderlerimizin huzurunda, TÜNAŞ ile KEPCO arasında ‘Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı. Bu anlaşmayla nükleer güç santrali projelerinin geliştirilmesinden teknoloji ve know-how paylaşımına, sahaların değerlendirilmesinden proje finansmanı ve insan kaynağının geliştirilmesine kadar birçok alanda ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Köklü dostluğumuzu nükleer enerjideki stratejik ortaklıkla taçlandıracak bu anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

