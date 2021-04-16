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Dünya

İran, Irak'ta son günlerde meydana gelen patlama ve saldırılardan 'derin endişe' duyduğunu açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak'ta son günlerde meydana gelen patlama ve saldırılardan "derin endişe" duyduklarını belirtti.

Muhammet Kurşun   | 16.04.2021
İran, Irak'ta son günlerde meydana gelen patlama ve saldırılardan 'derin endişe' duyduğunu açıkladı

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında Irak'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineleyerek, "İran, bu temel ilkeyi tehdit eden her türlü adımı güçlü bir şekilde reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

Irak'ta son günlerde meydana gelen olaylardan "derin endişe" duyduklarını aktaran Hatibzade, "Irak, içeride kalkınma ve bölgede yapıcı bir yol oynama istikametinde ilerliyor. Bazıları patlamalar ve terör saldırıları ile güvenlik ortamını bozan ve Irak'ı hedefinden alıkoyan adımlar atmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.


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