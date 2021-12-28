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Dünya

İran, Güney Azadegan'daki günlük petrol üretimini 320 bin varile çıkarmayı planlıyor

Ahmet Dursun   | 28.12.2021
İran, Güney Azadegan'daki günlük petrol üretimini 320 bin varile çıkarmayı planlıyor

Ankara

İran'ın batısındaki Ahvaz eyaletinde bulunan Güney Azadegan petrol sahasının geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların 2023 yılında tamamlanacağı ve buradaki petrol üretiminin günlük 320 bin varile yükseleceği bildirildi.

İran Enerji Haber Ajansı SHANA'nın haberine göre, Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hocestemehr, İran ile Irak arasındaki paylaşımlı Güney Azadegan petrol sahasının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güney Azadegan petrol sahasının geliştirilmesiyle ilgili projelerin yerli bir şirket tarafından üstlenildiğini ve 5,6 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktaran Hocestemehr, Kuzey Azadegan sahasının geliştirilmesi için de yabancı şirketlerle temas halinde olduklarını söyledi.

Hocestemehr, Güney Azadegan'ın geliştirilme çalışmalarının 2023'te tamamlanmasını planladıklarını belirterek, "Bu sahanın geliştirme planının tamamlanmasıyla günlük üretim 320 bin varile çıkarılacak." dedi.

Azadegan'daki petrol rezervleri 1999'da keşfedilmiş ve petrol sahasının geliştirilmesi için 2004'te İran Japonya'nın INPEX şirketi ile anlaşma imzalamıştı. INPEX, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle 2010'da bu ülkedeki yatırımlarını durdurunca Tahran yönetimi, Azadegan'daki projeleri 2010'da Çin Devlet Petrol Şirketi'ne (CNPC) devretmişti. CNPC üstlendiği projeleri tamamlamakta gecikince anlaşma 2014'te iptal edilmişti. Bununla birlikte Çin'in yatırımlarıyla Kuzey Azadegan petrol sahası geliştirilmiş ve günlük 75 bin varil petrol üretimi sağlanmıştı. Daha sonra Fransa'nın TOTAL şirketi projeleri devralmış ancak ABD'nin 2018'de İran'a yönelik devreye soktuğu yaptırımlar nedeniyle TOTAL de İran'daki yatırımlarını durdurmuştu.

İran Petrol Bakanlığı, Güney Azadegan petrol sahasının geliştirilmesi için 20 Temmuz'da yerli Petropars şirketi ile anlaşma imzalamıştı.

Azadegan petrol sahasındaki ham petrol rezervlerinin 33 milyar varil olduğu tahmin ediliyor.


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