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Dünya

İran, Erbain törenleri nedeniyle sınırlardaki yoğunluk üzerine Irak'la sınırlarını kapattı

İran, Erbain törenleri için Irak'a geçmek isteyen milyonlarca kişinin sınır kapılarında toplanması üzerine bu ülke ile tüm kara sınırlarını geçici olarak kapattı.

Ahmet Dursun   | 09.09.2022
İran, Erbain törenleri nedeniyle sınırlardaki yoğunluk üzerine Irak'la sınırlarını kapattı

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak sınırlarında oluşan yoğunluk ve tesislerin milyonlarca İranlıyı karşılayabilecek kapasitede olmaması nedeniyle Irak ile tüm kara sınırlarının ikinci bir duyuruya kapatıldığını duyurdu.

Mirahmedi, sınır terminallerindeki yoğunluğun azalması halinde sınır kapılarının yeniden açılacağını kaydetti.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor. Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 16 Eylül'de yapılacak.

Her yıl Erbain günlerinde milyonlarca İranlı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki yas törenlerine katılıyor.


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