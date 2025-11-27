Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Irak'ta "Kor Mor" doğal gaz sahasına yönelik saldırıyı endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan "Kor Mor" doğal gaz sahasına yönelik saldırıyı Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşıladıklarını belirterek, sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınadı.
Ankara
Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, "Irak'taki Kor Mor doğal gaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sözcü Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun, doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağladığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.