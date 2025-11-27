Dolar
Politika

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Irak'ta "Kor Mor" doğal gaz sahasına yönelik saldırıyı endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan "Kor Mor" doğal gaz sahasına yönelik saldırıyı Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşıladıklarını belirterek, sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınadı.

Can Efesoy  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Irak'ta "Kor Mor" doğal gaz sahasına yönelik saldırıyı endişeyle karşılıyoruz

Ankara

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, "Irak'taki Kor Mor doğal gaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun, doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağladığını aktardı.

