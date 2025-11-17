Dolar
Dünya

Irak’ta resmi seçim sonuçları açıklandı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, 11 Kasım tarihinde yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı.

Haydar Karaalp  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Irak’ta resmi seçim sonuçları açıklandı

Bağdat

Resmi ve nihai sonuçlara göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’in lideri olduğu "İmar ve Kalkınma Koalisyonu" birinci oldu.

Ülke genelinde ikinciliği ise eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin lideri olduğu Takaddüm Partisi, üçüncülüğü ise eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu elde etti.

Şii Asayib Ehlilhak Hareketi ise 4’üncülüğe yükseldi.

Irak’ta 11 Kasım’da gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ise Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci parti oldu.

Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) de Irak genelindeki vekil sayısı 2 oldu.

Şii Koordinasyon Çerçevesi de sonuçların açıklanması sonrası meclisin en büyük grubu olduğunu açıkladı.

