Dünya

Kerkük'te "Türkiye Mezunu Akademisyenler Platformu ve İşbirliği Çalışmaları" çalıştayı düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle "Türkiye Mezunu Akademisyenler Platformu ve İşbirliği Çalışmaları" çalıştayı gerçekleştirildi.

Ali Makram Ghareeb  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Kerkük'te "Türkiye Mezunu Akademisyenler Platformu ve İşbirliği Çalışmaları" çalıştayı düzenlendi Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Genç Akademisyenler Birliğinin (GAB), Irak Türkmen Akademisyenler Birliği ile düzenlediği çalıştay, Irak'ın çeşitli kentlerinden katılan Türkiye mezunu akademisyenlerin ilgisini çekti.

GAB Başkanı Dr. Yunus Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te bulundukları ve böyle bir projeye imza attıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Irak'ın çeşitli kentleri ve Kerkük'ten akademisyenlerin yoğun katılımından memnuniyet duyduklarını dile getiren Kocabıyık, "Bu tür faaliyetler, istişare ve hedef belirleme için önemlidir. Kerkük'teki akademisyenlerin görüş, öneri ve fikirleri çalıştaya ciddi katkı sağladı." dedi.

Bu tür çalıştayları çok sayıda ülkede gerçekleştirdiklerini aktaran Kocabıyık, Kerkük'te ilk kez yapıldığını ve çalıştaydan çok olumlu neticeler aldıklarını anlattı.

Çalıştayda ele alınan konuların başında Kerkük'teki Türkiye mezunları akademisyenlerin proje ve yayın anlamında desteklenmesi olduğunu hatırlatan Kocabıyık, programda Irak ve Türkiye'deki üniversiteler arasında ortak faaliyetlerin güçlendirilmesine vurgu yapıldığını aktardı.

Kocabıyık, çalıştayda iki ülke üniversitelerinin ortak kongreler düzenlemesinin öne çıkan hususlardan olduğunu bildirdi.

Irak Türkmen Akademisyenler Birliği Başkanı Dr. Hüseyin Vahap Beyatlı ise Genç Akademisyenler Birliği ile Kerkük için böyle önemli bir çalışmaya imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Irak'ın çeşitli kentlerinde bulunan Türkiye mezunlarının bu çalıştaya ilgi gösterdiğini aktaran Beyatlı, çalıştayda özellikle akademisyenleri ilgilendiren konuların ele alındığını vurguladı.

Irak'ta akademik anlamda önemli projelere imza atma imkanı bulunduğunu bildiren Beyatlı, bu projelerin gerçekleştirilmesi için YTB ve TİKA'nın desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Çalıştaya, Irak'ın Kerkük, Erbil, Bağdat, Anbar, Süleymaniye ve Salahaddin kentlerinden katılan akademisyenlerin olduğunu bildiren Beyatlı, bu çalıştayın ayrıca Türkiye mezunları arasında tanışmaya vesile olduğuna işaret etti.

İki ülkedeki araştırma merkezleri arasında işbirliği yapılması çağrısında bulunan Beyatlı, önemli ve akademik çalışmaları projeye dönüştürüp ilgili yerlere sunacaklarını bildirdi.

Irak'ın Anbar kentinden çalıştaya katılan Dr. Sadun Eyad, Irak'ta ilk kez yapılan böyle bir çalıştaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Genç Akademisyenler Birliğinin Kerkük'te böyle bir çalışmaya ön ayak olmasının önemli olduğunu anlatan Eyad, Irak'taki diğer Türkiye mezunları ile tanışma fırsatı olduğunu aktardı.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Halepçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Sirvani, çalıştayı çok olumlu ve önemli bulduğunu dile getirdi.

Onlarca Türkiye mezunuyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Sirvani, bu buluşmanın kendisine Türkiye'deki öğrencilik yıllarını hatırlattığını bildirdi.

Bu tür akademik buluşmaların önemine vurgu yapan Sirvani, benzerinin Bağdat ve Erbil'de de yapılmasını istedi.

