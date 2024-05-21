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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından BM, bayrağını yarıya indirdi

Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anmak için Birleşmiş Milletler (BM) bayrağını yarıya indirdi.

Şerife Çetin  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından BM, bayrağını yarıya indirdi

New York

New York'taki BM genel merkezindeki BM bayrağı, düzenlenen törenle yarıya indirildi.

Törene İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nın yanı sıra BM protokol biriminden bazı yetkililer katıldı.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri de 20 Mayıs'ta İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla saygı duruşunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılmıştı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirmişti.

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