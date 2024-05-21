İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından BM, bayrağını yarıya indirdi
Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri anmak için Birleşmiş Milletler (BM) bayrağını yarıya indirdi.
New York
New York'taki BM genel merkezindeki BM bayrağı, düzenlenen törenle yarıya indirildi.
- Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için Tebriz'de cenaze töreni düzenlendi
- İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti
- MSB, İran'daki helikopter kazasıyla ilgili Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi
- Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiği bildirildi
- Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda
- Akıncı İHA, Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti
- Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Reisi’nin helikopterinin bulunduğunu duyurdu
- Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkaz bölgesini tespit edip yurda döndü
- İran'da helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Tebriz'e nakledildi
- İran yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 28 Haziran’da sandığa gidecek
Törene İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nın yanı sıra BM protokol biriminden bazı yetkililer katıldı.
BM Güvenlik Konseyi üyeleri de 20 Mayıs'ta İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla saygı duruşunda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılmıştı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.