Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan bölge ülkelerine yönelik füze saldırısı konusunda yeni açıklama

Pezeşkiyan, ülkesinin “bölge ülkeleriyle iyi komşuluk, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesini her zaman vurguladığını” ancak bunun karşı kendini savunma hakkını ortadan kaldırmayacağını” söyledi.

Haydar Şahin  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan bölge ülkelerine yönelik füze saldırısı konusunda yeni açıklama

Erbil

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yayımladığı mesajda, müttefik ülkelere saldırmadıklarını, ancak bölgedeki ABD üslerini ve askeri imkanlarını hedef aldıklarını vurguladı.

“İran, bölge ülkeleriyle iyi komşuluk ve ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesini ve devam ettirilmesini her zaman vurgulamıştır.” ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu , İran'ın ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırılarına karşı kendini savunma hakkını ortadan kaldırmaz.”

Pezeşkiyan, ülkelerini korumak için ölene kadar direneceklerini kaydederek, “İran'ın savunma operasyonları, yalnızca İran halkına karşı saldırgan eylemlerin kaynağı ve kökeni olan hedeflere ve tesislere yöneliktir ve biz bunları meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz.” dedi.

İran’ın bölge ülkelerine yönelik füze saldırılarına da değinen Pezeşkiyan, “Biz dost ve müttefik ülkelerimize saldırmadık, ancak bölgedeki Amerikan üslerini, tesislerini ve askeri imkanlarını hedef aldık." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan özür dilemişti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Geçici Liderlik Konseyi'nin saldırı gelmeyen komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

"İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemeliyim." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, "Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz." demişti.

