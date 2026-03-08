Dolar
Dünya

Irak'taki "İslami Direniş Örgütü" ABD üslerine bir günde 24 saldırı düzenlediğini açıkladı

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye bağlı ve kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerine son bir günde 24 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ali Makram Ghareeb  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Bağdat

Bağdat

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda onlarca İHA ve füze kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada saldırıların Irak ve bölgedeki ABD üslerini kapsadığı aktarıldı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

