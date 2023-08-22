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Dünya

Irak’tan, "Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti önemli bir fırsat” açıklaması

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hişam el-Alevi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Bağdat ziyaretinin önemli bir fırsat ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde beklenen üst düzey ziyareti için de önemli bir zemin olacağını söyledi.

Haydar Karaalp  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Irak’tan, "Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti önemli bir fırsat” açıklaması Fotoğraf: Murat Gök/AA

Bağdat

Irak Dışişleri Bakanlığı Siyasi Planlama Dairesi tarafından Bağdat’taki Dışişleri Bakanlığında "Irak-Türkiye ilişkilerinde öncelikler, riskler ve fırsatlar" başlıklı seminer düzenlendi.

Burada konuşma yapan Irak Planlama ve Politika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alevi, "Türkiye, Irak’a önemli komşu ülkelerden birisidir. İkili ilişkilerimiz de önemli bazı ortaklıklar üzerine kurulmuştur. İki ülke arasında ortak çıkar ve riskler de mevcut." dedi.

Irak'ın eski Ankara Büyükelçisi de olan Alevi, ülkesinde 2003 sonrası göreve gelen hükümetlerin Türkiye ile ilişkilerin önemini kavradığını kaydederek, bunun en önemli örneğinin iki ülke arasında kurulan stratejik işbirliği konseyi olduğunu vurguladı.

Irak ve Türkiye arasında birçok alanda onlarca ortak mutabakat zaptının imzalandığına işaret eden Alevi, Türkiye’nin de Irak ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeye önem ve ilgi gösterdiğini söyledi.

"Türkiye, Irak için en önemli ticari ortaklardandır." diyen Alevi, iki ülke arasında son 20 yılda ortak ticari hacmin arttığını söyledi.

Bölgesel çatışmaların sonlandırılması için Irak ve Türkiye arasında işbirliğinin bulunduğunu dile getiren Alevi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Irak, bölgesel çatışmaları sonlandırıp ve bölgesel istikrarın sağlanması için Türkiye ile işbirliği yapabilir. Tarım, sağlık ve hizmet sektörü gibi petrol dışındaki alanlarımızı da geliştirmek istiyoruz. Bu konularda da büyük tecrübelere sahip Türkiye’den yaralanabiliriz. Türkiye aynı zamanda turizm alanında da büyük bir altyapı ve deneyime sahip bir ülke. Türkiye mali ve ekonomik sektörde gelişmiş durumda. Türkiye’deki bankacılık sistemi tecrübesinden de faydalanabiliriz. Irak’ta Türk ürünlerine karşı büyük bir teveccüh söz konusu."

"Türkiye, Kalkınma Yolu Projesi’nin temel ortağıdır"

Alevi, Irak’ın petrollerini Türkiye üzerinden ihraç ettiğini anımsatarak, Irak’ın Kalkınma Yolu Projesi’nin önemli ayağının Türkiye olacağını aktardı. Alevi, "Türkiye, ‘Kalkınma Yolu Projesi’nde Irak’ın en temel ortağıdır." dedi.

Güvenlik ve askeri alanlarda da iki ülke arasında işbirliğinin bulunduğuna dikkati çeken Alevi, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığının Türkiye için ulusal güvenlik sorunu olduğunu vurguladı.

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Alevi, "Terörle mücadele konusunda Türkiye ile istihbarat paylaşımı önemlidir. PKK’nın varlığı (Irak’ta) çetrefilli ve sorunsal bir konudur. Türkler bu konuya öncelik veriyor. Biz de su sorununa öncelik veriyoruz. Dışişleri Bakanlığının önemli çalışmalarından da birisi Irak’ta bulunan ‘yabancı silahlı yapıların varlığı’ ve bunların faaliyetlerinin durdurulması. Bu mesele çözüme kavuşmalı." değerlendirmesini yaptı.

Çok sayıda Iraklı öğrencinin Türk üniversitelerinde okuduğunu anlatan Alevi, Türkiye’nin yüksek öğretim konusunda da var olan tecrübelerinden faydalanmayı arzuladıklarını ve bu konuda üniversiteler arasında işbirliğini artırmaktan yana olduklarını kaydetti.

Alevi, Dışişleri Bakanı Fidan’ın akşam saatlerinde Bağdat’a yapacağı ziyarete de değinerek, "Türk Dışişleri Bakanı'nın Irak ziyareti önemli bir fırsattır ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki üst düzey ziyaret için zemin ve bir fırsat oluşturacak." dedi.

Hişam el-Alevi, Ankara Büyükelçiliğinin yanı sıra İstanbul ve Gaziantep’te başkonsolosluklarının bulunduğunu belirterek, Tüarkiye'de başkonsolosluk sayısını artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

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