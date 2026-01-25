Dolar
logo
Dünya

İngiltere'de tutuklu Filistin aktivistlerine destek eyleminde 86 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemler gerçekleştiren Palestine Action grubu aktivistlerine destek vermek için bir cezaevi önünde toplanan Filistin destekçilerinden 86'sı gözaltına alındı.

Behlül Çetinkaya  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
İngiltere'de tutuklu Filistin aktivistlerine destek eyleminde 86 kişi gözaltına alındı

Londra

Filistin destekçileri, 17 gündür açlık grevi, 2 gündür de su içmeme eylemi yapan Umar Khalid'e destek vermek için dün gece Londra'daki Wormwood Scrubs Cezaevi önünde eylem yaptı.

Ülkede İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemler düzenleyen ve son olarak bir İngiliz hava üssünde savaş uçaklarına kırmızı boya sıkma eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle geçen temmuzda yasaklanan Palestine Action'ın aktivisti Khalid'e destek için toplanan eylemcilere, polis tarafından dağılma uyarısı yapıldı.

Gösteriyi sona erdirmeyen eylemcilerden bazıları personel girişindeki güvenlik bölümüne girdi. Polis eylemcilere müdahalede bulundu.

Londra Metropolitan Polisi, bugün yaptığı açıklamada müdahalenin ardından "izinsiz giriş" şüphesiyle 86 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Palestine Action aktivisti 8 tutuklu, haklarındaki suçlamaların ifade özgürlüğünü ihlal ettiği ve haklarında hala iddianame hazırlanmadığı gerekçesiyle 2 aydan uzun bir süre önce açlık grevi başlatmış.

Bazı eylemciler, 2 aydan fazla açlık grevi yaparken en uzun süre grev yapan isim 73 günle Heba Muraisi olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
