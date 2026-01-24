Dolar
Dünya

Terör örgütü YPG yandaşları Londra'da vatandaşlara saldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da eylem düzenleyen terör örgütü YPG yandaşları, yürüyüş sırasında vatandaşlara saldırdı.

Behlül Çetinkaya  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Terör örgütü YPG yandaşları Londra'da vatandaşlara saldırdı

Londra

Terör örgütü YPG yandaşları, Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürmesi üzerine örgütün Avrupa genelinde yaptığı çağrının ardından Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Buradaki eylemin ardından terör örgütü yandaşları, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişine doğru yürüyüşe geçti.

Bu sırada bir grup terör örgütü yandaşı, bazı vatandaşlara saldırdı. Terör örgütü yandaşları, iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunurken tarafları polis ayırdı.

Terör örgütü YPG yandaşlarının eylemi, Downing Sokağı girişinde sloganların atılmasıyla sona erdi.

