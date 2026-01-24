Terör örgütü YPG yandaşları Londra'da vatandaşlara saldırdı
İngiltere'nin başkenti Londra'da eylem düzenleyen terör örgütü YPG yandaşları, yürüyüş sırasında vatandaşlara saldırdı.
Londra
Terör örgütü YPG yandaşları, Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürmesi üzerine örgütün Avrupa genelinde yaptığı çağrının ardından Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplandı.
Buradaki eylemin ardından terör örgütü yandaşları, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişine doğru yürüyüşe geçti.
Bu sırada bir grup terör örgütü yandaşı, bazı vatandaşlara saldırdı. Terör örgütü yandaşları, iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunurken tarafları polis ayırdı.
Terör örgütü YPG yandaşlarının eylemi, Downing Sokağı girişinde sloganların atılmasıyla sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.