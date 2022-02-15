Dolar
13.65
Euro
15.50
Altın
1,853.08
ETH/USDT
3,100.00
BTC/USDT
44,226.00
BIST 100
2,052.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü programına katılıyor Bakan Özer, "Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Dünya

İngiltere: Rusya saldırmayacağını göstermek için sınırdaki tüm askerlerini çekmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planı olmadığını göstermesi için Ukrayna sınırındaki tüm askeri birliklerini geri çekmesi gerektiğini bildirdi.

Zuhal Demirci   | 15.02.2022
İngiltere: Rusya saldırmayacağını göstermek için sınırdaki tüm askerlerini çekmeli

Londra

Truss, Ukrayna meselesine ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamalarda, Rusya-Ukrayna sınırındaki son durumu "dünya için çok tehlikeli bir an" olarak niteledi.

Rusya’nın, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerinin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladığı açıklamasına ilişkin Truss, bunun önemli etkileri olup olmadığını anlamak için daha fazla ayrıntı görmek gerektiğini söyledi.

Bakan Truss, "Ruslar bir saldırı için hiçbir planları olmadığını iddia ettiler ancak bunun doğru olduğunu göstermesi için birliklerini topyekun geri çekmesini görmemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

Truss, Rusya'nın bazı askeri birliklerin üslerine geri döndüğü açıklamasından önce yaptığı değerlendirmede ise "Ukrayna'nın egemenliği konusunda, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olup olmama kararı konusunda taviz verilmemesi çok önemli." ifadesine yer verdi.

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons da elçiliğin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının ülkeden ayrılması uyarısını yineledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'nın doğusunda Kovid-19 vakaları 2 haftada ikiye katlandı
New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı
DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor
İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalar düşse de ölüm sayıları yüksek seviyede
Türkiye'de 76 bin 632 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Thames Nehri'nde 5 bin yıllık insan kemiği bulundu

Thames Nehri'nde 5 bin yıllık insan kemiği bulundu

İngiltere: Rusya saldırmayacağını göstermek için sınırdaki tüm askerlerini çekmeli

Çekya, Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazır

Rusya: 15 Şubat, Batı'nın savaş propagandasının başarısızlık günü olarak tarihe geçecek

Rusya: 15 Şubat, Batı'nın savaş propagandasının başarısızlık günü olarak tarihe geçecek
Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor

Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor
Lucescu'nun gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi yok

Lucescu'nun gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi yok