Dolar
37.91
Euro
41.00
Altın
3,118.31
ETH/USDT
1,865.00
BTC/USDT
84,555.00
BIST 100
9,565.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere, Kosova ile Sırbistan arasında barışçıl normalleşme istiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Kosova ve Sırbistan arasında barışçıl bir normalleşme istediklerini belirtti.

Behlül Çetinkaya  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
İngiltere, Kosova ile Sırbistan arasında barışçıl normalleşme istiyor Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Londra

Lammy, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO'nun Kosova savaşına müdahalesinde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in oynadığı role işaret eden Lammy, "Bu, onun en büyük başarılarından biriydi." diye konuştu.

Kosova'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği atılımları takdir ettiğini kaydeden Lammy, Batı Balkanlar'ın İngiltere için önemli bir bölge olduğuna işaret etti.

Lammy, "Bu bölge Britanya için çok önemli. Tony Blair zamanında da önemliydi, şimdi de önemli. Bu yüzden bugün buraya Washington Büyükelçiliğinden yeni dönmüş, bu bölge ve ülkeyle ilgili derin bilgiye sahip yeni Batı Balkanlar Özel Temsilcimiz Karen Pierce ve onun üstün tecrübeleriyle geldim." ifadelerini kullandı.

Batı Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve bu ülkelerin Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonunu hızlandırmak için başlatılan Berlin Süreci toplantısının bu yıl İngiltere'de düzenleneceğini anlatan Lammy, "Kosova içinde ve Kosova ile Sırbistan arasında, kalıcı ve barışçıl bir normalleşme istiyoruz." dedi.

Lammy, AB öncülüğünde yürütülen Sırbistan-Kosova müzakerelerinin iki ülke halkının çıkarına sonuçlanmasını arzuladıklarını belirtti.

Lammy, İngiltere'nin, Kosova'nın AB kurumlarına üyeliğini koşulsuz desteklediğine de vurguladı.

İngiltere ve Kosova'nın organize suçlar ve insan kaçakçılığı gibi ortak sınamalara karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini aktaran Lammy, "Bu çeteler, zor durumdaki göçmenleri tehlikeye atıyor, bölgelerimizi istikrarsızlaştırıyor ve bizi daha güvensiz hale getiriyor. Bunu önlemek için çabalarımızı artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin teknoloji, yenilikler ve temiz enerji konularında işbirliği yapabileceğini kaydeden Lammy, Kosova'nın da savunma harcamalarını artırabileceğini söyledi.

Lammy, eski Başbakan Blair gibi hedefinin kendi geleceğini şekillendirebilen bir Kosova olduğunu anlatarak, "Bu bölgede komşularıyla birlikte yaşayan, vatandaşlarının farklılıklarını koruyan bir Kosova hedefine ben de bağlıyım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ülkenin gerçek gündemine ilişkin paylaşım
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın İzmir'deki kazada ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı
Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması

Benzer haberler

İngiltere, Kosova ile Sırbistan arasında barışçıl normalleşme istiyor

İngiltere, Kosova ile Sırbistan arasında barışçıl normalleşme istiyor

İngiltere, Temmuz 2024'ten bu yana 24 binden fazla kişiyi sınır dışı etti

Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda "Türkiye" temalı iftar programı düzenlendi

İngiltere Kralı Charles, kanser tedavisinin geçici yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kralı Charles, kanser tedavisinin geçici yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı
İngiltere'de çevreci grup "Just Stop Oil" artık ünlü tablolara çorba fırlatmayacak

İngiltere'de çevreci grup "Just Stop Oil" artık ünlü tablolara çorba fırlatmayacak
İngiltere: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmanın zamanı değil

İngiltere: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmanın zamanı değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet