Dolar
41.57
Euro
48.79
Altın
3,829.43
ETH/USDT
4,150.00
BTC/USDT
113,943.00
BIST 100
11,048.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İngiltere'de iktidar partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi üyeleri, parti yönetimi ve hükümeti Gazze'de soykırım yapıldığını kabul etmeye, İsrail'e yaptırım uygulamaya ve silah ambargosu kararı almaya çağırdı.

Behlül Çetinkaya  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
İngiltere'de iktidar partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı

Londra

İktidardaki İşçi Partisi üyeleri, partinin Liverpool kentinde yapılan sonbahar konferansında "Filistin Acil Durum Önergesi"ni oyladı.

Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Önergede, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun yaptığı inceleme sonucunda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna ulaşmasına işaret edildi.

Hükümeti ve parti yönetiminin, BM komisyonu incelemesi doğrultusunda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını kabul etmeye çağrıldığı önergede, İsrail'e yaptırım uygulama ve silah ambargosu kararı alma çağrısında da bulunuldu.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı üretime de ticari ambargo konulmasının savunulduğu önerge, konferansta ellerin havaya kaldırılmasıyla oylandı.

Kabul edilen önergenin, parti yönetimi ve hükümet için bağlayıcılığı bulunmuyor ancak parti üyelerinin yönetime baskı aracı olarak görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacak
Bakan Ersoy, Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile görüştü

Benzer haberler

İngiltere'de iktidar partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı

İngiltere'de iktidar partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti

Küresel Sumud Filosu'ndan "dünyanın dört bir yanından, tek vücut halinde yelken açıyoruz" vurgusu

Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği

Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Gazze’de yetersiz beslenme sonucu 12 kiloya düşen 7 yaşındaki May yürüme yetisini kaybetti

Gazze’de yetersiz beslenme sonucu 12 kiloya düşen 7 yaşındaki May yürüme yetisini kaybetti
Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi serüvenini çok iyi bir şekilde devam ettirme ve bir önceki maçı da unutturma şansımız var

Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi serüvenini çok iyi bir şekilde devam ettirme ve bir önceki maçı da unutturma şansımız var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet