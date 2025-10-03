Dolar
41.68
Euro
48.97
Altın
3,882.21
ETH/USDT
4,473.90
BTC/USDT
120,445.00
BIST 100
10,905.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya’nın Karasu ilçesinde Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla tekneler denize açılıyor. amsun’un İlkadım ilçesinde Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla tekneler denize açılıyor.
logo
Gündem

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR) komutasını 1 yıllığına İtalya’dan devraldı.

Eren Beksaç  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Priştine

KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenen devir teslim törenine, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve İtalya milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'den Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devredildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Osmani, törende yaptığı konuşmada, KFOR’un yirmi yılı aşkın süredir Kosova ve bölgede barış ve istikrarın temel taşı olduğunu söyledi.

Kosova halkının tarih boyunca ve günümüzde özgürlük, demokrasi ve kolektif güvenlik değerlerinin yanında durduğunu kaydeden Osmani, “NATO’ya katılma arzumuz sadece stratejik bir tercih değil, kim olduğumuzun bir yansımasıdır. Barışa yönelik tehditlerin giderek arttığı bir dönemde, İttifak, bağlılığını gerçekten kanıtlamış ortaklarla birlikte olduğunda daha güçlüdür ve Kosova halkımızın direnci, reformları ve kararlılığı sayesinde bunu defalarca göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Ulutaş da önceliklerinin Kosova’da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ortam ve serbest dolaşım sağlamak olduğunu belirterek, "Biz Kosova’da kalıcı barış ve bölgesel istikrar için görevimizi yerine getirmeye hazır ve tamamen kararlıyız." dedi.

Kosova’daki her türlü güvenlik gelişmesine yanıt vermeye hazır olduklarını dile getiren Ulutaş, "istikrara giden yol" olarak nitelendirdiği Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecini desteklediklerini vurguladı.

Tümgeneral Ulutaş, Türkiye’nin ikinci defa üstlendiği KFOR komutanlığı görevini 2023-2024 döneminde de yürütmüştü.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümünü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı
Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere yarın su verilemeyecek
KADEM'in "Kadın ve Aile" temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Benzer haberler

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını devraldı

NATO'nun görevlendirdiği Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikali tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet