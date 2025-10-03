Dolar
logo
Gündem

Burdur'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

Burdur'da beslemek istediği sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Hale Pak  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Burdur'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı Fotoğraf: Hale Pak/AA

Burdur

Burdur Belediyesi sınırları içindeki köpeğe yem vermek isteyen 60 yaşındaki taksici Hüseyin Tetik, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Kolundan yaralanarak Burdur Devlet Hastanesine giden Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ve her gün onları beslediğini anlattı.

Köpeğin ısırdığı anları anlatan Tetik, "Çevre yolundan geçerken bir hayvan gördüm. Aç olduğunu düşündüm. Ona yem vermek için durdum, o sırada kolumdan ısırdı. Hastaneye başvurdum. Dikiş attılar, aşı yaptılar taburcu oldum. 10 gün istirahat edeceğim." dedi.

Belediyelerin hayvanların beslenmesi için uygun alanlar oluşturulmasını isteyen Tetik, buna hayvanseverlerin de destek vereceğini dile getirdi.

