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Yaşam

Burdur'da donmak üzere olan yaralı pelikanı jandarma kurtardı

Burdur'da donmak üzere olan yaralı pelikan, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bilal Altıok   | 02.02.2021
Burdur'da donmak üzere olan yaralı pelikanı jandarma kurtardı

Burdur

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, merkeze bağlı Hacılar köyü yakınındaki Karaçal Barajı mevkisinde bitkin ve sağ kanadı kırık pelikanı fark etti.

Soğuk havadan etkilenen yaralı pelikana ilk müdahale, Jandarmanın Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapıldı.

Koruma altına alınan pelikan, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

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