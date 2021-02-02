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Yaşam

Ordu'da 70 yaşındaki kimsesiz vatandaş harabe evden alınıp huzurevine yerleştirildi

Ordu'da, harabe bir evde yaşayan 70 yaşındaki vatandaş, Büyükşehir Belediyesince huzurevine yerleştirildi.

Hayati Akçay   | 02.02.2021
Ordu'da 70 yaşındaki kimsesiz vatandaş harabe evden alınıp huzurevine yerleştirildi

Ordu

Ordu'da, harabe bir evde yaşayan 70 yaşındaki vatandaş, Büyükşehir Belediyesince huzurevine yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde, H.S'nin harabe durumdaki bir evde yalnız yaşadığını öğrenen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı harekete geçti.

Eve giden ekipler, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilen H.S'yi Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevine yerleştirdi.

Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatı doğrultusunda evi olmayan kimsesiz vatandaşları tespit etmeye başladıklarını belirtti.

Yapılan incelemeler sonrası Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde, 70 yaşındaki kimsesiz vatandaşın zor şartlarda harabe bir evde yaşamını sürdürdüğünü gördüklerini aktaran Bilkay, "Kayıtsız kalmayarak daha iyi imkanlarda yaşamını sürdürmesi için onu huzurevine yerleştirdik. Vatandaşımız artık yaşamını daha iyi bir ortamda sürdürecek." ifadesini kullandı.

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