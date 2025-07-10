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Gündem

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 01.54'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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