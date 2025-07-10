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Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sergen Sezgin  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa

Maksempınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

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İki farklı alanı etkileyen yangın, yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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