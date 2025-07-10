Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bursa
Maksempınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
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İki farklı alanı etkileyen yangın, yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.