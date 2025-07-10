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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına Fahrettin Altun atandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına Fahrettin Altun getirildi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına Fahrettin Altun atandı

Ankara

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, TİHEK Başkanlığına, ikinci başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı.

Buna göre, Fahrettin Altun TİHEK Başkanlığına, Muhammet Ecevit Carti ikinci başkanlığa, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan TİHEK üyeliğine getirildi.

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TİHEK Başkanlığına getirilen Altun'dan atama kararlarına ilişkin paylaşım

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle 25 Temmuz 2018 tarihinde başladığı ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli'nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran'a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulumuzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

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