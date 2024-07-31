Dolar
33.11
Euro
35.83
Altın
2,423.43
ETH/USDT
3,320.60
BTC/USDT
66,417.00
BIST 100
10,632.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hacı Bayram Camisi'nde dua ediliyor.
logo
Gündem

Manisa'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde mobilyalara plastik ayak üreten bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Halil Fidan, Serkan Özcan  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Manisa'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Manisa

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın etkisiyle yandaki başka bir fabrikanın bahçesine de sıçradı.

Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından göründü.

Yunusemre Kaymakam Vekili ve Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, olay yerinde inceleme yaptı.

Genel, AA muhabirine, yangının ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Genel, "13.51'de ihbar geliyor ve çok kısa sürede itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatlik bir mücadeleyle çok şükür şu anda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ölü ve yaralı olmaması sevindirici." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için cenaze namazı kılındı
Sultanbeyli'de bitişik iki binanın çatılarındaki yangın hasara neden oldu

Benzer haberler

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Sultanbeyli'de bitişik iki binanın çatılarındaki yangın hasara neden oldu

Manisa'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet