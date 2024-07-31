Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın
Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Helikopter ve uçakların da desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.