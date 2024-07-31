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Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ferdi Uzun, Enes Uzun  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı

Aydın

Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter ve uçakların da desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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