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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye'nin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin eşi ve çocukları ile telefonda görüştü.

Yıldız Nevin Kasım  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye'nin ailesine taziye telefonu

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