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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Güngör  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı

İzmir

Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak ile 5 arazöz sevk edildi.

Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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