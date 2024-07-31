Dolar
33.13
Euro
35.86
Altın
2,423.25
ETH/USDT
3,290.00
BTC/USDT
66,217.00
BIST 100
10,638.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanına protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanına protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. MFK Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve kaptanı Martin Chrien , UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile oynayacakları rövanş maçı öncesi Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Fatih Çapkın, Sergen Sezgin  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

Ataköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Toplam 14 araç ve 50 kişilik personelin karadan, 3 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda
Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM'yi 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

Benzer haberler

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet