Dolar
33.11
Euro
35.79
Altın
2,427.22
ETH/USDT
3,289.00
BTC/USDT
66,297.00
BIST 100
10,638.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve oyuncusu Leo Duarte, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi San Marino Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-3 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik Gürz-3 operasyonu yapıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu, J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bilgisini de verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM'yi 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı
Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Cehennem Deresi Kanyonu artık seyir terasıyla anılacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Cooper ile telefonda görüştü

Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarda serinleten rotaları

Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarda serinleten rotaları
"Narkoçelik-29" operasyonlarında 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

"Narkoçelik-29" operasyonlarında 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
"Emekliler Yılı"nda medeniyetler şehri Mardin'de tarihle buluştular

"Emekliler Yılı"nda medeniyetler şehri Mardin'de tarihle buluştular
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet