Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-3 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 31, 2024
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Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-3" operasyonlarında 4️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️
⚠️Teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit… pic.twitter.com/85cQmlmnCQ
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik Gürz-3 operasyonu yapıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu, J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bilgisini de verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.