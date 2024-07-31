Dolar
33.14
Euro
35.82
Altın
2,424.02
ETH/USDT
3,288.80
BTC/USDT
66,177.00
BIST 100
10,638.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanına protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanına protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. MFK Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve kaptanı Martin Chrien , UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile oynayacakları rövanş maçı öncesi Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Uğur Subaşı  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 23 numaralı otobüsüne binen kadın yolcu, araç Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'nda seyrederken bayıldı.

Diğer yolcuların uyarısıyla otobüs şoförü Erhan Kaş, Büyükşehir Merkez Koordinasyon Amirliği'ne bilgi verdi, ardından güzergahtan çıkarak yolcuyu Yenikent Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Yolcuların yardımıyla araçtan indirilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Otobüste yaşananlar, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaşananların yardımseverliğin ve dayanışmanın önemli bir örneği olduğu belirtilerek, "İşini en iyi şekilde yapan, vatandaşımıza karşı duyarlı davranan ve gayret ortaya koyan personelimize teşekkür ediyoruz. Bu arada hastaneye kaldırılan vatandaşımızın da sağlık durumunun çok iyi olduğu bilgisini paylaşmak isteriz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda
Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM'yi 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

Benzer haberler

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 10 araçtan 7'si dünya yollarında

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde geçen hafta 307 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya'da camide bıçakla kendisine zarar vermeye çalışan kişiyi müezzin engelledi

Sakarya'da camide bıçakla kendisine zarar vermeye çalışan kişiyi müezzin engelledi
Sakarya'da yapay zeka destekli dron analizleri tarımda verim artışı sağlayacak

Sakarya'da yapay zeka destekli dron analizleri tarımda verim artışı sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet