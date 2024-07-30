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Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sebahatdin Zeyrek  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli

Somak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve yer ekibi ile müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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