Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli
Somak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve yer ekibi ile müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.