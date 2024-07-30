İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir
Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.