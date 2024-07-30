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İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gökhan Düzyol  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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