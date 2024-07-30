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Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Abdülkerim Çalışkan  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü Fotoğraf: Abdülkerim Çalışkan/AA

Sakarya

Dokurcun Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, iş makinesi ve personel sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ile vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

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