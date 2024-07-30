Dolar
33.09
Euro
35.78
Altın
2,403.94
ETH/USDT
3,299.90
BTC/USDT
66,066.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

ABD'den terör örgütü PKK/PYD'ye son iltimas: AVENGER teslimatı

ABD'den terör örgütü PKK/PYD'ye son iltimas: AVENGER teslimatı
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı

MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet