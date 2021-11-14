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Dünya

İngiliz Kraliçesi 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için düzenlenen anma törenine katılamadı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, belini incitmesi nedeniyle 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için düzenlenen anma törenine iştirak edemedi.

Hasan Esen   | 14.11.2021
İngiliz Kraliçesi 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için düzenlenen anma törenine katılamadı

Londra

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe belini incitti ve büyük bir üzüntüyle bugün Cenotaph'taki Anma Ayini'ne katılamayacağına karar verdi." ifadesi yer aldı.

Son ana kadar, başkent Londra'da bulunan Cenotaph'taki (simgesel mezar) törene katılması beklenen 95 yaşındaki Kraliçe, doktorların tavsiyesi üzerine bir süredir dinleniyor ve etkinliklerde yer almıyordu.

Kraliçe, tahttaki yılları boyunca yalnızca 6 kez töreni kaçırmıştı. 2. Elizabeth, 1961'de Gana, 1968'de Brezilya, 1983'te Kenya ve 1999'da Güney Afrika'ya yaptığı ziyaretler nedeniyle, 1959 ve 1963 yıllarında ise hamile olduğu için törene katılamamıştı.

Kraliçe'nin sağlık durumu

İngiltere Kraliçesi, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

Kuzey İrlanda'da 20 Ekim'de düzenlenen anma törenlerine de katılmayan Kraliçe'nin 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) gidememişti.

Doktorların 29 Ekim'de en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu Kraliçe 2. Elizabeth'in bu süre zarfında bazı çevrim içi görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ancak anma törenine katılma niyetinde olduğu belirtilmişti.

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