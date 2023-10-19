İdlib'de insani yardım çalışanları Gazze'ye destek için gösteri düzenledi
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki insani yardım kuruluşları, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.
İdlib
İdlib'de Gazze'ye destek için düzenlenen gösteriye, 50'den fazla insani yardım kuruluşunun temsilcileri ile aktivistler ve yerel sivil toplum örgütleri katıldı.
Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek sivillerin korunması çağrısında bulundu.
Mulhem Yardım Ekibi sorumlusu Abdullah Süveyid, AA muhabirine, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.
Filistin meselesinin herkesin ana davası olduğunu ifade eden Süveyid, "İsrail'in Filistin'e yönelik düşmanca eylemlerini ve bombardımanlarını kınıyor ve reddediyoruz. Özellikle Gazze'de çocukları parçalara ayırmak, hastaneleri hedef almak ve masum insanları sebepsiz yere öldürmek kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz ve onlara destek olduğumuzu söylüyoruz. Sivil toplumun Gazze'deki kardeşlerimiz için bir çözüm bulmasını umuyoruz." dedi.
Suriye'nin kuzeybatısında çalışmalar yürüten Unsur Derneği sorumlusu Muhammed Neccar da "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve katliamları nedeniyle" gösteri düzenlediklerini söyledi.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.