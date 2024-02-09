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Dünya

Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı Abdusselam: Suudi Arabistan'daki görüşmemizde en önemli engeller ele alındı

Yemen'deki Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı ve Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Sana heyetinin Suudi Arabistan'daki görüşmesinin Yemen'deki krizin çözümüne yönelik yol haritasına ilişkin "en önemli engelleri ele aldığını" söyledi.

İbrahim Khazen, Mehmet Nuri Uçar  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı Abdusselam: Suudi Arabistan'daki görüşmemizde en önemli engeller ele alındı

Sana

Abdusselam, Şarkul Avsat gazetesine verdiği mülakatta, "Sana heyetinin Suudi Arabistan'daki kardeşlerle görüşmesinin BM elçisi Grundberg tarafından sunulan krizin çözümüne yönelik haritaya ilişkin en önemli engelleri ele aldı." değerlendirmesini yaptı.

Umman arabuluculuğunda Yemen'deki barış ortamının Suudi Arabistan tarafıyla yapılan görüşmeler kapsamında şu ana kadar iyi gittiğini ifade eden Abdusselam, şunları kaydetti:

"Yol haritası herkesin endişelerini içermekle birlikte, Yemen halkının acı çektiği acil insani dosyaya da vurgu yapıyor. Bunun diğer dosyalara, özellikle de siyasi diyaloga önemli olumlu etkisi olacaktır."

Abdusselam, Husi heyetinin, Suudi Arabistan'da ne zaman görüşme yaptığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 23 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin, "ülke genelinde kapsamlı ateşkes ve Yemenlilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini de kapsayan bir dizi tedbire bağlı kalacağını" duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.

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