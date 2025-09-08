Dolar
41.25
Euro
48.38
Altın
3,591.88
ETH/USDT
4,294.10
BTC/USDT
110,957.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Ekip  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Şükrü Gündüz - AA

İstanbul

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı mevkisinden itibaren trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Bostancı, Kartal ve Pendik bölgelerinde trafik yer yer yoğunlaşırken Edirne istikametinde ise Cevizli mevkisinden başlayıp Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kadıköy-Pendik arasındaki sahil yolunda Küçükyalı'dan Kadıköy'e, Boğaz hattında da Beykoz Paşabahçe'ye kadar her iki yönde yoğun trafik gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Bahçeşehir-Mahmutbey gişeleri ile Küçükköy-Hasdal mevkileri arasında yoğunluk gözleniyor.

Kentte bazı bölgelerde zaman zaman etkili olan yağış sebebiyle trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Türkiye ve dünya gündemi
Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul Valiliği, yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirleri açıkladı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da yağış etkili oluyor

İstanbul'da yağış etkili oluyor
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da 8 Eylül'de okullarda 10.00-15.00 saatlerinde eğitim verilecek

İstanbul'da 8 Eylül'de okullarda 10.00-15.00 saatlerinde eğitim verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet