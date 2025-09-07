Dolar
logo
Eğitim

İstanbul Valiliği, yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Hamdi Dindirek  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
İstanbul Valiliği, yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirleri açıkladı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın 3 milyona yakın öğrenci ile 170 binden fazla öğretmen dersbaşı yapacak.

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce sorumluluk alanındaki 808 noktada, 1496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul tedbirleri uygulanacak. Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecek.

Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip, önceden belirlenmiş okullarda giriş ve çıkış saatlerinde sabit olarak görev yapacak. Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri de 39 ilçede 47 ekiple görev yapacak.

Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları günlük 120 noktada, çocuk, asayiş, trafik, önleyici, narkotik şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personellerinden oluşan 331 ekiple eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecek.

Ekipler ayrıca okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarını aralıksız sürdürecek.

İstanbul trafiğinde denetimler aralıksız sürecek

Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekiplerince 8-19 Eylül arasında 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli, 39 yaya, 33 çekici olmak üzere toplam 866 personelle trafik tedbirleri uygulanacak.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecek.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü 8-19 Eylül arasında okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip, okul önü ve çevrelerinde giriş-çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibi ile genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbir uygulaması yapacak.

Jandarma 145 tim ve 404 personelle sahada olacak

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca okulların açılacağı 8 Eylül ve sonraki günlerde, sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 145 tim ve 404 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacak.

Okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde uyuşturucu/uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik yapılan denetimler, okulların açılmasıyla birlikte yoğunluğu artırılarak devam edecek.

Jandarma ekipleri, giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapacak.

