Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Gündem

Türkiye, Ekvador'da saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Kılınak ile temas halinde

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, Ekvador'da saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Taha Yaman Kılınak ile temasa geçildiğini bildirdi.

Damla Delialioğlu, Can Efesoy  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Türkiye, Ekvador'da saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Kılınak ile temas halinde

Ankara

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taha Yaman Kılınak adlı vatandaşımızın 7 Eylül sabahı sosyal medyada yayınladığı video üzerine derhal adı geçenle temas edilmiş, Guayaquil Fahri Başkonsolosluğumuz da durumdan haberdar edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kılınak'ın ABD merkezli sosyal medya şirketi Instagram üzerinden yayınladığı videoda Guayaquil'de gaspa uğrayarak karteller tarafından kaçırıldığını ve konsolosluğa ulaşamadığını iddia etmesi üzerine, Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, Kılınak ile temasa geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Instagram hesabına erişimi olduğu anlaşılan Türk gezgin Kılınak'a bu kanal üzerinden mesaj yoluyla Büyükelçiliğin acil durum hattının bildirildiğini belirten kaynaklar, videonun yayınlanmasından saatler sonra, yakınları ve Türkiye'deki akrabalarının desteğiyle Kılınak'tan haber alınabildiğini aktardı.

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın'ın bizzat görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiği Kılınak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve Bogota'da bulunduğunu kaydetti.

Kılınak ile yapılan görüşmede, kendisine yerel makamlarla temas edilerek konunun takipçisi olunacağı söylendi.

Kaynaklar Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinin acil durum hattının da Kılınak'a iletildiğini ve Türkiye'deki yakınlarına durumu hakkında bilgi verildiğini belirterek, Kılınak'ın, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinden de destek aldığını ifade etti.

Türk gezgin, Guayaquil'de 5-6 kişinin saldırısına uğradı

Kılınak, Instagram'da dün yaptığı videolu paylaşımda, Ekvador'un Guayaquil kentinde saldırıya ve gaspa maruz kaldığını, karteller tarafından kaçırıldığını söylemişti.

Guayaquil'de havalimanına gitmek üzere bindiği taksiye giren 5-6 kişinin suratına şişelerle vurduğunu belirten Kılınak, bu kişilerin telefonundaki banka uygulamaları üzerinden banka hesaplarını ve kredi kartı limitlerini kurcaladığını dile getirmişti.

Kılınak'ın paylaştığı videoda, yüzünde yara izleri ve kesikler olduğu görülüyor.

Kılınak, sosyal medya hesabından daha sonra yaptığı açıklamada, burnunda, gözlerinde ve kaburgasında ağrıları hissetmesine rağmen sağlık durumunun iyi olduğunu, Ekvador'dan ayrılarak Kolombiya'ya gittiğini aktardı.

Hayatının en karanlık günlerinden birini yaşadığını anlatan Kılınak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, Kito Büyükelçiliğimiz benimle bizzat iletişime geçerek tüm imkanlarını seferber etmeye çalıştı ve beni yalnız bırakmadılar. Özellikle Büyükelçimiz Başak Yalçın Hanım'a gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederim. Ayrıca, Kolombiya Büyükelçiliğimiz de durumum hakkında bilgi alarak yanımda olduklarını ilettiler."

