Hollanda'da mahkemeden Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçuş sayısı kısıtlamasına engel
Hollanda'da mahkeme, hükümetin Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yapılacak yıllık uçuş sayısını 500 binden 460 bin indiren kararının yürütmesini durdurdu.
Amsterdam
Haarlem şehrindeki mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin karbon salınımını ve gürültü kirliliğini azaltmak için Schiphol Havalimanı'ndan gelecek yıl yapılacak uçuş sayısını 500 binden 460 bine indiren kararının yürütmesinin durdurulduğu belirtildi.
Davanın Hollanda Kraliyet Hava Yolları (KLM) öncülüğündeki hava yolu firmaları ve sivil havacılık kurumları tarafından açıldığı belirtilen açıklamada, kararın gerekçesi olarak hükümetin gerekli usul kurallarını takip etmeden kısıtlama getirmesi gösterildi.
Kararla ilgili KLM'den yapılan açıklamada, "Hem yolcuların uçuş ihtiyacını karşılamak hem de daha az karbon salınımı ve gürültü kirliliği için daha iyi bir alternatif hazırlıyoruz." ifadeleri yer alırken, KLM'nin davanın ileriki safhalarında bu planı mahkemeye sunacağı aktarıldı.
Kısıtlama kararını alan Altyapı ve Su İdaresi Bakanlığından mahkemenin kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Çevre, şehrin sakinleri ve havalimanının ekonomik önemi arasında yeni bir denge kurmak için çabalıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan dün yapılan açıklamada; daha sessiz, temiz ve iyi bir hava taşımacılığı için 2025'ten itibaren 00.00-06.00 saatlerinde uçakların kalkışına ve 00.00-05.00 saatlerinde uçakların inişine izin verilmeyeceği belirtilmiş, özel jet ve çok gürültü çıkaran uçak modellerinin de Schiphol Havalimanı'nı kullanımının yasaklanacağı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.