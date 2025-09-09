Dolar
Dünya

Eski WhatsApp çalışanı, kullanıcıların verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya dava açtı

ABD merkezli Meta şirketinin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın eski güvenlik şefi, uygulamanın milyarlarca kullanıcısını riske atan güvenlik ve gizlilik açıklarının yetkililerce dikkate alınmadığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

Emirhan Demir  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Eski WhatsApp çalışanı, kullanıcıların verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya dava açtı

Ankara

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, WhatsApp'ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, siber güvenlik endişeleri nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Meta'ya yönelik bazı iddialarla mahkemeye başvurdu.

Baig, California Kuzey Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde şirketi, milyarlarca WhatsApp kullanıcısını tehlikeye atan güvenlik ve gizlilik açıklarına karşı gerekli adımları atmamakla suçladı.

Binlerce şirket çalışanının, WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine erişebileceğini belirten Baig, Meta'nın ayrıca her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla da uygun şekilde mücadele etmediğini ifade etti.

Baig, denetimleri sırasında tespit ettiği güvenlik zafiyetleri konusunda şirketin üst yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg dahil yetkililerini uyardığını ancak şubatta bu girişimine "misilleme" olarak işten çıkarıldığını savundu.

Bir meta sözcüsü ise konuya ilişkin açıklamasında, davadaki iddiaları, "düşük performansı nedeniyle işten çıkarılan eski bir çalışanın, ekibimizin sıkı çalışmalarını yanlış temsil eden iddiaları" şeklinde nitelendirerek reddetti.

