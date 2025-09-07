Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,303.70
BTC/USDT
111,219.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

NBC News: ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın yüklü ödeme yaptığı isimlerin gizli tutulmasını istedi

NBC News, ABD Adalet Bakanlığının, kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in 2018'de yüklü ödeme yaptığı iki kişinin isimlerinin açıklanmasına karşı çıktığını öne sürdü.

Şilan Turp  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
NBC News: ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın yüklü ödeme yaptığı isimlerin gizli tutulmasını istedi

Ankara

NBC News'ün mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre Adalet Bakanlığı, Epstein'ın 2008'deki savcı-sanık uzlaşması kapsamında Florida'daki federal savcılardan yargılanmayacaklarına dair güvence aldığı bu iki kişinin "suçlanmamış üçüncü taraflar" olduğunu savundu.

Bakanlık, Manhattan'daki davaya bakan federal yargıç Richard Berman'a gönderdiği dilekçede Epstein ile bağlantılı bu kişilerin kimliklerinin kamuoyuna açıklanmasına karşı çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, mahkeme kayıtlarında Epstein'ın 30 Kasım ve 3 Aralık 2018'de 100 bin dolar ile 250 bin dolar havale ettiği belirtilen bu kişilerin iddianamede adı geçen çalışanlardan biri olduğu ileri sürüldü, Epstein'ın ödemelerinin "tanıkları etkileme girişimi" olarak kendisine karşı ifade verebilecek kişileri engellemeyi amaçlamış olabileceği iddia edildi.

NBC News, Epstein'ın hayatını kaybetmesi, davanın sonuçlanmış olması ve savcıların başka kişilere dava açılmayacağını bildirmesini gerekçe göstererek Berman'dan gizli tutulan bu isimlerin açıklanmasını talep etti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti.

İnceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaşmıştı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'in bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 4 santimetre yükseldi
Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı
Ankara Valiliğinden, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Uçaklarda yolculara ücretsiz su verilecek
Balıkesir'de 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

Benzer haberler

NBC News: ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın yüklü ödeme yaptığı isimlerin gizli tutulmasını istedi

NBC News: ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın yüklü ödeme yaptığı isimlerin gizli tutulmasını istedi

Türkiye'nin ABD'ye yumurta ihracatı, kuş gribinin etkisiyle yüzde 406 arttı

Altının onsu Fed'e dair artan güvercin beklentilerle yeni bir zirveye ulaştı

ABD'li Senatör, Eygi'nin öldürülmesinden yola çıkarak benzer olaylar için yasa tasarısı sunmayı planlıyor

ABD'li Senatör, Eygi'nin öldürülmesinden yola çıkarak benzer olaylar için yasa tasarısı sunmayı planlıyor
İsrail basını: Washington ile Hamas arasındaki görüşmeler yeniden başladı

İsrail basını: Washington ile Hamas arasındaki görüşmeler yeniden başladı
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e sağlanan askeri desteğin durdurulması gerektiğini vurguladı

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e sağlanan askeri desteğin durdurulması gerektiğini vurguladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet