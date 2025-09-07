Dolar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep’te “22. İmam Hatipliler Kurultayı Kapanış Konferansı”nda konuşuyor
logo
Dünya

ABD'li Senatör, Eygi'nin öldürülmesinden yola çıkarak benzer olaylar için yasa tasarısı sunmayı planlıyor

Senatör Maria Cantwell, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince katledilmesinin birinci yılında, 2024'ten bu yana yabancı ordu birimleri tarafından Amerikalıların öldürüldüğü olayları soruşturmak için yasa tasarısı sunmayı planladığını duyurdu.

Aynur Şeyma Asan  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
ABD'li Senatör, Eygi'nin öldürülmesinden yola çıkarak benzer olaylar için yasa tasarısı sunmayı planlıyor

Ankara

Cantwell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Türk aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.

Ailesinin, Eygi'nin ölümüne ilişkin yeterli yanıt alamadığına dikkati çeken Cantwell, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına ayrı soruşturma açmaları çağrısında bulunduklarını ancak bu taleplerinin reddedildiğini belirtti.

Cantwell, "Bu nedenle Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) düzenleme teklif etmeyi ya da 2024'ten bu yana yabancı ordu veya istihbarat birimlerince Amerikan vatandaşlarının öldürülmesini soruşturmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığında özel daimi temsilci atanması için ayrı yasa tasarısı sunmayı planlıyorum." açıklamasında bulundu.

Senatör Cantwell, tasarıyla belirlenecek özel temsilcinin öldürülen ABD'lilerin ailelerine destek ve bilgi sağlama, yabancı devletlerden hesap sorma ve maktullerin ailelerine yanıt verilmesi çabalarına ilişkin Kongreye yıllık rapor sunmasının gerekeceğini ifade etti.

İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

