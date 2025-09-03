Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.
Japonya, A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.
Müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
