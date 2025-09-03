Dolar
Spor

Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Muhammed Boztepe  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Banghok

Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

Japonya, A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

