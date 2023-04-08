Hollanda'da "Cami Meydanı"nda 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi
Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami tarafından "Cami Meydanı"nda 1500 kişilik sokak iftarı gerçekleştirildi.
Utrecht
Utrecht kentindeki "Cami Meydanı" olarak adlandırılan meydanda düzenlenen sokak iftarında Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.
Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı iftar programında, farklı dini kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.
Okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide akşam namazı kıldı.
Yoğun ilgi gören sokak iftarı yarın tekrar düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.