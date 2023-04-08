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Dünya

Hollanda'da "Cami Meydanı"nda 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami tarafından "Cami Meydanı"nda 1500 kişilik sokak iftarı gerçekleştirildi.

Abdullah Aşıran  | 08.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Hollanda'da "Cami Meydanı"nda 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi

Utrecht

Utrecht kentindeki "Cami Meydanı" olarak adlandırılan meydanda düzenlenen sokak iftarında Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı iftar programında, farklı dini kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

Okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide akşam namazı kıldı.

Yoğun ilgi gören sokak iftarı yarın tekrar düzenlenecek.

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