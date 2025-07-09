Dolar
40.05
Euro
47.01
Altın
3,314.10
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,167.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi finallerini garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 yendi. Milli takım, Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

Muhammed Boztepe  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi finallerini garantiledi

Ankara

Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve puanını 22'ye çıkaran milliler, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yerinde izledi.

Milli takım, üçüncü haftanın ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü Çekya ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da kaza yapan hafriyat kamyonu trafik yoğunluğuna neden oldu
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek
DMM "720 bin kız çocuğu ilkokul 4. sınıftan sonra okulu bıraktı" iddialarını yalanladı

Benzer haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi finallerini garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi finallerini garantiledi

AİHM, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesiyle ilgili Rusya'yı suçlu buldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda'yla karşılaşacak

Avrupa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Avrupa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Almanya, Borkum Adası açıklarında gaz çıkarılmasına ilişkin tartışmalı anlaşmayı onayladı

Almanya, Borkum Adası açıklarında gaz çıkarılmasına ilişkin tartışmalı anlaşmayı onayladı
Hollandalı sağlık çalışanları Filistinli meslektaşlarıyla dayanışma için toplandı

Hollandalı sağlık çalışanları Filistinli meslektaşlarıyla dayanışma için toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet