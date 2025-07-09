A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi finallerini garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 yendi. Milli takım, Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.
Ankara
Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve puanını 22'ye çıkaran milliler, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.
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Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yerinde izledi.
Milli takım, üçüncü haftanın ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü Çekya ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.