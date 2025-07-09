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Dünya

AİHM, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesiyle ilgili Rusya'yı suçlu buldu

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesi ve aynı yıl ülkenin doğusunda yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'yı suçlu buldu.

Esra Taşkın  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
AİHM, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesiyle ilgili Rusya'yı suçlu buldu

Paris

AİHM'de Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya aleyhine yaptığı 3 farklı başvuruya ilişkin ortak oturum düzenlendi.

AİHM, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesi ve aynı yıl Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'yı suçlu buldu.

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Mahkeme, Rusya'nın "çatışma ortamı olmadığı sırada Ukraynalı sivilleri ve askerleri infaz etmek", "işkence eylemleri yapmak", "sivillerin haksız yere yerlerinden etmek" ve "yıkım, yağmalama ile zorla mülke el koymak" suçlarından sorumlu olduğuna karar verdi.

AİHM, Moskova hükümetinden, "Ukrayna'da Rusya kontrolü altındaki topraklarda veya Rus güçleri tarafından işgal edilen bölgelerde" tutuklu bulunan herkesin serbest bırakmasına ve Ukrayna'dan Rusya'ya götürülen çocukların tespit edilmesine yönelik uluslararası bağımsız bir mekanizmanın kurulması için işbirliği yapılmasına hükmetti.

Rusya hakkındaki bu karar, AİHM'nin 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairesi tarafından alındı.

AİHM, 2014'te Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Amsterdam-Kuala Lumpur uçuşu sırasında Ukrayna'da düşürülmesine ilişkin Hollanda'nın ve Mart 2014'ten itibaren Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Ukraynalı sivillere yönelik "yasa dışı askeri saldırılar", "infaz ve işkencelere" ilişkin başvurularını Ocak 2023'te kısmen kabul etmişti.

Ukrayna, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de AİHM'ye başvurmuştu.

Olay

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollanda, Avusturya, Belçika, Ukrayna ve Malezya'dan oluşan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Malezya Hava Yollarına ait uçağın Ukrayna'da Rus ordusuna ait bir füzeyle vurulduğunu tespit etmişti.

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