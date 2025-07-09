Rus çift, Aydın'da Müslüman oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rusya vatandaşı ressam ve grafik tasarımcısı Prof. Dr. Viledaımır Eroshkın ve eşi yazar filolog Valentına Eroshkın'a İslamiyet'i seçti.
Aydın
Aydın İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, müftü Hasan Güneş tarafından Eroshkın çiftine İslam dini hakkında temel bilgiler verildi.
Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan çifte, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi.
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Çiftin, Aydın'da yaşayan kızlarını ziyarette İslam dinini araştırıp etkilendikleri öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.